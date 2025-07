Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin yeni transferi İngiliz futbolcu Archie Brown, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden 23 yaşındaki futbolcu, "Bugün açıkçası sahada en iyisini verdiğimi düşünüyorum. Takımıma yardım edebilmek adına agresif bir şekilde oynadım. Sizin de takdir edeceğiniz üzere bir geçiş süreci yaşıyorum, çünkü yeni geldim. Takım arkadaşlarımı öğrenmem gerekiyor. Oynayış stillerini öğrenmem gerekiyor. Bunu yapabilmek içinde birlikte oynamamız gerekiyor. Bugün pozitif başlangıç yaptık. Elbette geliştirmemiz gereken şeyler çok fazla. Zaman geçtikçe adım adım o noktalara kendi adıma ulaşabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

'HERKES CANA YAKIN DAVRANIYOR'

Jayden Oosterwolde ile yakınlığının sorulması üzerine Brown, "Jayden'la buraya geldiğim ilk andan itibaren iyi bir iletişim oldu aramızda. Dolayısıyla bunu söyleyebilirim. Ama sadece Jayden özelinde değil herkes çok arkadaş canlısı. Herkes cana yakın davranıyor. Bu geliştirdiğiniz arkadaşlık saha içinde işinizi kolaylaştırıyor. Tabii ki bu iletişimin takıma yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki istediğimiz şampiyonluk. Bu aramızdaki dayanışma ve iletişim şampiyonluk yolunda fazlasıyla yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'YE HAYIR DEMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ'

Fenerbahçe'ye geldiği için çok iyi hissettiğini dile getiren Archie Brown, "Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Bana burada çok büyük bir sevgi var. Sevildiğinizi ve istendiğinizi hissettiğiniz zaman karar verme noktasında tabii ki daha kolay oluyor. Siz Türkiye'yi biliyorsunuz. Taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu, insanların futbola olan düşkünlüğünü iyi biliyorsunuz. Bende buraya geldiğim zaman taraftarlarımız tarafından o tutkuyu fazlasıyla hissettim. Başkanımızla (Ali Koç) ve Devin Özek'le yaptığımız bir görüşme oldu. Bu sohbetler neticesinde ne kadar istendiğimi anlamış oldum. Rekabetin olacağını bana söylediler. Rekabet benim için önemli. Var olan büyük bir proje var. Ben bu rekabetin ve projenin içinde olmak istedim. Tabii ki de çok fazla istendim. Bu görüşmeler ve saydığım şeyler benim buraya gelmem noktasında ana sebepti. Diğer kulüpler tarafından bunu hissetmedim demiyorum, Fenerbahçe'den bunu daha fazla hissettim. Dolayısıyla burayı tercih ettim. Ben rekabet etmeyi seven bir futbolcuyum. Bizim için bu sene her maç önemli olacak. Bende bu noktada elimden gelen her şeyi koyacağım. Farklı opsiyonlarda vardı ama Fenerbahçe'ye hayır demek mümkün değildi. Çünkü gerçekten istendiğimi hissettim. İstanbul gerçekten çok güzel bir şehir. Takım olarak gelişmeye devam etmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.