Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup olarak elenen Fenerbahçe'de dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

Teknik direktör Jose Mourinho oyuna müdahale etmek için 65. dakikada oyuncu değişikliğine gitti. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Archie Brown, Mert Müldür ile birlikte kenara gelirken sahaya Jhon Duran ve Oğuz Aydın girdi.

Tam bu sırada yayıncı kuruluş TRT kameralarını yedek kulübesine çevirdi. Oyundan çıkan Archie Brown kendisine elini uzatan Djiku'ya karşılık vermedi.

Eli havada kalan ve şoke olan Djiku o tavır sonrası Brown'a sinirlenerek arkasından bir şeyler fırlattı. Yaşanan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve takım içerisinde yaşanan bu tarz gerilimlerin oyunda da zarar verdiği yorumları yapıldı.