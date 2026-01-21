UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Real Madrid, Monaco'yu ağırladı.

Estadio Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 6-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 5 ve 26. dakikada Kylian Mbappe, 51. dakikada Franco Mastantuono, 55. dakikada Thilo Kehrer'in kendi kalesine attığı gol, 63. dakikada Arda Güler'in asistinde Vinicius Junior, 72'de defansın hatasından yararlanan Jordan Teze soğukkanlılığını bozmadan topu yakın mesafeden ağlara gönderdi.

81. dakikada Jude Bellingham, Federico Valverde tarafından kendisine gönderilen akıl dolu pasta topla buluştu ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Oyuncu çok kolay pozisyonda olmasa da dengeli bir şekilde vuruşunu yaparak topu kaleye yolladı.

Monaco'nun tek golünü ise 72. dakikada Jordan Teze attı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 77 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı. 10 numara pozisyonunda oynayan Arda Güler oldukça etkili bir performansla alkış aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GECENİN SONUÇLARI:

- Inter 1-3 Arsenal

- Real Madrid 6-1 Monaco

- Olympiakos 2-0 B. Leverkusen

- Tottenham 2-0 B. Dortmund

- Villarreal 1-2 Ajax

- Kopenhag 1-1 Napoli

- Sporting CP 2-1 PSG

- Bodo/Glimt 3-1 Manchester City

- K. Almaty 1-4 Club Brugge