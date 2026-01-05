La Liga’nın 18. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Real Betis’i 5 golle mağlup etti. Real Madrid’de Arda Güler, maça yedekler arasında başlarken oyuna sonradan dahil olup karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.

Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri Gonzalo Garcia (3), Raul Asencio ve Fran Garcia kaydetti. Gonzalo’nun son golünde asisti Arda Güler yaptı. 77’de oyuna giren Arda, 82’de Gonzalo'ya gol pasını verdi.

77'DE OYUNA GİRDİ 82'DE ASİSTİ YAZDI

Maçın ardından Marca’da yer alan değerlendirmede Arda Güler için, “77. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna girdi. Rakip savunmayı geçip ceza sahasına girdi ve Gonzalo'yu bulup maçı bitiren golün pasını verdi. Türk oyuncudan bir asist daha” ifadeleri yer aldı.

AS’taki değerlendirmede şu ifadelere yer verildi, “Gonzalo'ya asist yapmak için zamanı vardı ve genç oyuncunun hat-trick'ini tamamlamasına olanak sağladı.”

Bir diğer İspanyol gazetesi Mundo Deportivo Arda Güler için, “İkinci yarıda oyuna girerek maçı sakinleştirdi ve Gonzalo'ya asisti yapıp skoru 4-1’e getirdi” ifadelerini kullandı.

Sport’taki değerlendirmede Arda Güler için şu yorum yapıldı, “Betis'in maçın son bölümünü kontrol etmesini engellemeye çalıştı. Ve bunu başardı. Oyuna girdi ve Gonzalo'ya dördüncü golün asistini yaptı. Bu gol galibiyeti perçinledi.”