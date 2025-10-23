Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam iki genç Türk yıldız karşı karşıya geldi.

Kenan Yıldız Juventus'un kaptanı olarak sahaya çıkarken, Arda Güler ise Real Madrid'de ilk 11'de maça başladı.

İki milli yıldızın mücadelesinde sevinen taraf Arda Güler'in takımı oldu. Real Madrid maçı tek golle kazandı.

Sezona iyi başlayan Güler ise maçın adamı seçildi.

Ancak maçtaki bir pozisyon sosyal medyada çok konuşuldu.

Maçın 37. dakikasında Arda Güler ceza sahası dışından zayıf bir şut attı.

'İLK ŞUTUM....'

Kalecinin rahatlıkla kurtardığı şut sonrası kameralar Arda Güler'e döndüğünde ağzından 'İlk şutum, a... koyayım ya' cümlesi çıktı.

Milli yıldız aynı zamanda Mbappe ile Vinicius Jr.'un bulunduğu bölgeye eliyle '1' işareti yaptı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu pozisyon sonrası sosyal medyada bazı futbolseverler Arda Güler'in Vinicus Jr.'a tepki gösterdiğini iddia etti.

Kimi futbolseverler ise genç yıldızın zayıf şut attığı için üzüldüğünü savundu.