Real Madrid, La Liga'nın 9. haftasında Getafe deplasmanında tek golle kazandı. 65. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, Mbappe'nin 80. dakikada attığı golün asistini yaparak, eflatun-beyazlıların galibiyetinde önemli rol oynadı.

Arda Güler, Mbappe'ye yaptığı asistle bu sezon ligde gol katkısını 7'ye yükseltti. 20 yaşındaki futbolcu Real Oviedo ve Levante maçlarında asist yaparken Mallorca ve Real Sociedad karşılaşmalarında ise fileleri havalandırmıştı.

SARILIP SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Karşılaşmanın ardından top toplayıcı bir çocuğun, Arda Güler'den talebi ise La Liga resmi hesabı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Top toplayıcının Arda Güler'den şortunu istediği görüldü. Arda'nın talep karşısında bir hayli şaşırdığı ve top toplayıcı çocuğa sarıldıktan sonra soyunma odasına gittiği görüldü.