"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanmalarının ardından haklarında dava açılan futbolcu Mert Hakan Yandaş tahliye edildi. Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve şu an Real Madrid forması giyen Arda Güler tahliye kararının ardından Mert Hakan Yandaş’a destek verdi. Milli futbolcu, tahliye kararının ardından Instagram'daki 630 bin üyeli özel kanalındaMert Hakan Yandaş ile, Real Madrid'e transfer olduktan sonra Fenerbahçe'ye ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

