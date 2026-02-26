Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, sahasında Benfica'yı 2-1 mağlup ederek toplamda 3-1'lik skorla son 16'ya adını yazdıran taraf oldu. Maça ilk 11'de başlayan ve 84 dakika sahada kalan Arda Güler ise aynı zamanda İspanyol devinde 100'üncü maça çıkma sevincini yaşadı.

BONUSLARDAN 8 MİLYON EURO GELDİ

2023'te Fenerbahçe'den Real Madrid'de 20 milyon euro nakit ve 10 milyon euro bonuslar karşılığında transfer olan Arda, Eflatun-Beyazlılarda 100'üncü maçına çıkarak Fenerbahçe'ye 2 milyon euro daha bonus kazandırdı. Şimdiye dek kazandırdığı para ise 28 milyon euroyu buldu.

Şimdiye dek toplam bonusu 8 milyon euroya ulaşan 21 yaşındaki milli yıldız, Madrid ekibinde 25 maça daha çıkması halinde son 2 milyon euroluk bonus da yerine getirilecek ve Arda'nın Fenerbahçe'ye kazandırdığı toplam para 30 milyon euroya ulaşacak. Fenerbahçe ayrıca Arda'nın satılması halinde bonservisten yüzde 20 pay alacak.

100 MAÇTA 38 GOL KATKISI

İspanyol devi Real Madrid'le 100'üncü maçına çıkma sevincini yaşayan Arda Güler, tüm kulvarlarda çıktığı bu karşılaşmalarda 15 gol ve 23 asist ile 38 gollük skor katkısı sağladı. Transfermarkt verilerine göre milli futbolcunun piyasa değeri ise 90 milyon euro...