Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı sahasında 2-1 yenerek toplamda 3-1'lik skorla son 16 turuna kalan taraf oldu. İspanyol devinde 100'üncü karşılaşmasına çıkıp üstüne bir de tur atlayan Arda, maç sonu da doğum günü sürprizi sevinci yaşadı...

MAÇ SONU SÜRPRİZ KUTLAMA

Sevgilisi Duru Nayman, maçın bitiminden hemen sonra Arda'nın 21. yaş günü için sürpriz bir kutlama gerçekleştirdi. Nayman, sevgilisini maç sonu elinde doğum günü pastasıyla karşıladı.

PASTAYI ÜFLERKEN KİMSELER YOKTU

Arda'nın statta pastayı üflediği sırada hiçbir takım arkadaşının yanında bulunmaması da sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Öte yandan kutlamada yer almasalar da Real Madrid'in Bellingham, Rüdiger, Endrick (Lyon'da kiralık), Alaba, Fran Garcia, ve Tchouameni gibi yıldızları, milli futbolcunun 21. yaş gününü sosyal medya üzerinden kutlayan isimlerden oldu.