Milli takımın ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İspanyol ekibinde yıldız oyuncular tarafından zorbalığa uğradığına ilişkin iddiaları yalanladı.



2019 yılında henüz 14 yaşındayken Gençlerbirliği'nin altyapısında oynayan Arda Güler, eski Fenerbahçe Scout Şefi Serhat Pekmezci'nin talebi üzerine 150 bin TL bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Bu nedenle Türk basınında "Arda Güler'i keşfeden isim" olarak tanınan Pekmezci, katıldığı bir sosyal medya kanalında kullandığı ifadeler ile İspanyol basınında büyük bir kaosa neden oldu.



'ARDA'YA MADRİD'DE ÇOK CİDDİ MOBBİNG YAPILIYOR'



Pekmezci, Arda Güler ile düzenli olarak iletişimde olduğunu belirtirken, yıldız oyuncunun takım arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığına belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Arda Güler, şu anda Real Madrid'de çok ciddi mobbing yiyor. Orada bir oyuncu grubu var, Arda'yı bir türlü benimseyemediler. Maalesef egosu çok yüksek oyuncular. Alvaro Arbeloa'nın yaptıkları... Arda çok sabırlıdır, farkındalığı yüksektir ama o bile artık 'Neden her zaman ben' diye isyan etmeye başladı."



ARDA GÜLER İDDİALARI YALANLADI



Pekmezci'nin açıklamaları İspanyol yayın devi Marca da dahil olmak üzere ülkede birçok yayıncıda manşetlere taşındı. 20 yaşındaki yıldıza takım arkadaşları tarafından psikolojik baskı yapıldığına ilişkin iddialara ise Arda Güler'den yalanlama geldi.

Güler, sosyal medya hesabından gündemdeki iddialara ilişkin açıklama yaparak şu ifadelerle söylentileri yalanladı:



"Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim.

İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum."

Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum"

ESKİ HOCASINI TEK KALEMDE SİLDİ



İspanyol basınında gündem olan iddialar nedeniyle büyük bir rahatsızlık yaşayan Arda, yalanlama açıklamasının ardından sosyal medya hesaplarından eski hocası Serhat Pekmezci'yi takipten çıktı.













