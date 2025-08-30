La Liga'nın 3. haftasında sahasında Mallorca'yı ağırlayan Real Madrid'de milli yıldızımız Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı.
Vedat Muriç'in 18. dakikada perdeyi açtığı maçta Arda Güler 37'de sahneye çıktı. Ceza sahası içine gelen ortada arka direkte bomboş kalan Arda Güler topu kafayla ağlara gönderdi ve maça dengeyi getirdi.
Real Madrid 1 dakika sonra bu kez Vinicius'un ayağından bulduğu golle bir anda öne geçti. İspanyol devinde geri dönüşün ateşini yakan Arda Güler beraberlik golünün hemen arkasından öne geçiren gol de gelince büyük bir sevinç yaşadı.
Madrid, Mallorca karşısında maçı 2-1'lik skorla kazanarak 3'te 3 yaptı.