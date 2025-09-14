İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 4. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Madrid ekibi 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kylian Mbappe ve 44. dakikada Arda Güler kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı 56. dakikada penaltıdan Oyarzabal ile geldi.

Arda Güler'in 2. dakikada bulduğu gol ise Kylian Mbappe'nin ofsaytta olması nedeniyle iptal edildi. Öte yandan Real Madrid'de Huijsen, 32. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu skorun ardından 4'te 4 yapan ve puanını 12'ye yükselten Real Madrid, liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. kez yenilen Sociedad ise 2 puanla 17. basamakta yer aldı.

ARDA’NIN PERFORMANSI KRİZ GETİREBİLİR

Arda Güler’in sezon başından beri gösterdiği performans alkış topluyor… Milli yıldızımız teknik direktör Alonso’nun en çok güvendiği oyunculardan biri oldu. İspanyol medyasının haberine göre 3 ay sahalardan uzak kalan Jude Bellingham'ın Real Madrid'deki geleceği kriz yaratabilir.

Real Madrid orta sahasında artık ilk 11’in değişmezi haline gelen Arda Güler ve takımdaki ilk maçlarında iyi bir başlangıç yapan Arjantinli yeni transfer Franco Mastantuono, Alonso'nun gözüne girmeye başardı.

Genç teknik adamın, Bellingham’ı yeniden 11’e koymak isterse bu iki isimden birini yedek bırakmak istemediği konuşuluyor. İspanyol çalıştırıcı, forma ayrıcalıklarının sona erdiğini belirtmiş ve Rodrygo’yu tercih ederek Vinicius Junior’u kulübeye oturtmuştu. Jude Bellingham'ın sahalara dönüşünün Ekim ayını bulması bekleniyor.