Real Madrid’de forma giyen Arda Güler fiziksel testlerinde gruptaki en yüksek puanı alarak kondisyonuyla öne çıktı. İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre Real Madrid fiziksel hazırlık antrenörü Antonio Pintus, oyuncuların soluduğu oksijeni ve dışarı verdiği karbondioksiti gerçek zamanlı olarak ölçen bir test gerçekleştirdi.

Kullanılan teknoloji teknik ekibin her bir futbolcunun aerobik performansı, solunum verimliliği ve efor kapasitesi hakkında gerçek zamanlı veriler elde etmesini sağlıyor. Bu bağlamda Arda Güler, grubun en iyi derecelerine imza atarak rakiplerinin önüne geçti.

DİKKAT ÇEKİCİ VERİ

Real Madrid kadrosunda kağıt üzerinde Arda'dan çok daha güçlü görünen oyuncular olduğu düşünüldüğünde, bu sonuç oldukça dikkat çekici bir veri olarak değerlendirdi. Bu sonuç, Arda'nın sadece taktiksel anlamda değil, aynı zamanda fiziksel anlamda da büyük bir adım attığı yönündeki kulüp içi görüşleri güçlendirdi.

Pintus'un bu testlerinin medyadaki yankısının yanı sıra, kulüp içinde bazı şeyler kesinleşti: Arda Güler, fiziksel taleplere de en üst düzeyde yanıt veriyor. Bu durum, Arda'nın "fiziksel kapasitesinin orta sahada oynamaya yetmeyeceği" efsanesini yıkarak Real Madrid kariyerinde belirleyici bir faktör olabilir.

DİĞER BAŞARILI İSİMLER...

Arda'nın yanı sıra Fran García, Fede Valverde ve David Alaba da günün en başarılı isimleri arasında yer aldı.