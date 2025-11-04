UEFA Şampiyonlar Ligi 4. Haftasında bugün İngiliz devi Liverpool sahasında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayacak. Dev mücadele saat 23.00'te oynanacak.

Karşılaşma öncesi İspanyol basınında Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınından El Nacionale göre; Real Madrid'de Dean Huijsen ve Arda Güler, henüz 20 yaşında olmalarına rağmen soyunma odasında lider gibi davranıyorlar. Bu iki oyuncu teknik direktör Xabi Alonso'nun değişilmezlerinden oldu ve oynadıkları futbolla büyük beğeni kazanmaya devam ediyor.

ALONSO’YA TAVSİYE VERDİ

Liverpool ile oynanacak olan dev maç öncesi Arda Güler ve genç savunmacı Dean Huijsen, takım arkadaşları Raúl Asencio'nun Liverpool karşısında ilk 11'de yer alacak seviyede olmadığını düşünüyor. Haberde, Asencio'nun son haftalardaki performansının beklentilerin altında kaldığı, karar verirken aceleci ve tereddütlü davrandığı belirtildi.

Arda Güler ve Huijsen'in teknik direktör Xabi Alonso'ya, en kritik maçlarda Asencio'ya güvenmeme yönünde tavsiyede bulundukları öne sürüldü. İkilinin, Asencio'nun Alexander Isak, Hugo Ekitiké, Mohamed Salah veya Cody Gakpo gibi yıldız forvetleri durdurabilecek düzeyde olmadığını düşündüğü aktarıldı.