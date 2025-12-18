Arda Güler hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı… İspanyol basını, genç yıldızın dev bir takasla takımdan ayrılabileceğini yazdı. El Nacional'de yer alan habere göre, Arda Güler ile Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun arası, Manchester City maçı sonrası açıldı. İkili arasında hararetli bir tartışma yaşandığı öne sürülürken, bu durumun Arda'nın forma şansını etkilediği iddia edildi.

Haberde Liverpool ve Real Madrid arasında Arda Güler takası olabileceği yazıldı. İngiliz devi, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, karşılığında Florian Wirtz'i takasta kullanmayı planlıyor. Teknik direktör Alonso'nun da bu takasa olumlu baktığı öne sürüldü.

Liverpool'un sezon başında 130 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Florian Wirtz'ten beklenen verimi alamadığı, bu nedenle Alman futbolcunun takas formülünde yer alabileceği ifade edildi.