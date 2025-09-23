Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso’nun göreve gelmesinin ardından takımın değişilmezleri arasına girmeyi başarmıştı.

Ancak Real Madrid'in Espanyol'u 2-0 mağlup ettiği maça yedek başlayan Arda Güler, bu sezon ilk kez kulübede yer almıştı. Arda'nın yedek kalma sebebi ortaya çıkarken, forma süresinin azalma ihtimali de doğdu.

DÖNÜŞÜ ETKİLİ OLDU

AS'ta yer alan habere göre futbol yorumcusu Julio Maldonado “Maldini”, Jude Bellingham’ın sahalara dönüşünün Real Madrid’de bazı oyuncuları etkileyebileceğini söyledi. Arda'nın yedek kalmasının sebebinin de Jude Bellingham olduğu ortaya çıktı.

Espanyol ile oynanan maça sonradan dahil olan Arda Güler'le ilgili bir açıklama yapan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, "Bellingham ve Arda Güler'in çok benzer rollerde oynadıkları doğru, ancak birlikte de oynayabilirler. Arda arkadan bağlantı kurabilir. Jude ise daha önde." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu süreçte en çok etkilenecek isim olarak Arda Güler'i işaret eden Maldini “Bellingham, Levante karşısında henüz ilk 11’de başlamayacak ama derbide Atletico Madrid’e karşı oynayacak. Ve onun dönüşüyle birlikte birinin kenara çekilmesi gerekecek. Benim fikrimce bu isim Arda Güler olacak. Güler büyük bir yetenek ama Bellingham’ın dönüşüyle onun dakikaları azalabilir. Bu, teknik kararlarla ilgili ve Madrid’in dengesi için zorunlu görünüyor" dedi.

İspanyol yorumcu, Xabi Alonso’nun Arda’ya çok güvendiğini ancak Bellingham’ın kadroya girişiyle birlikte 4-3-3 düzenine geri dönüleceğini savundu.