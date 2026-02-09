Real Madrid'de Xabi Alonso sonrası göreve Arbeloa teknik patron olarak göreve gelirken, Arda Güler'in ilk dönemde forma süresi azalmıştı.

Sadece bir kez, Levante'ye karşı yedek kulübesinde yer aldı ve o zamandan beri düzenli olarak ilk 11'de yerini sağlamlaştıran Arda, bu kez sık sık oyundan alınınca bazı maçlarda sitem etmişti.

ARDA'YA ELEŞTİRİ

İspanya La Liga'da Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı 2-0 mağlup ederek lider Barcelona'yı takibini sürdürürken maçın ardından Arda'nın performansı gündem oldu.

Carrusel Deportivo'da değerlendirmelerde bulunan İspanyol yorumcu Rafa Alkorta, milli futbolcu Arda Güler'e yönelik eleştirilerde bulundu.

Alkorta, Arda Güler'in oyun anlayışına değinerek, "Türkiye'deki gibi oynamak istiyor; tüm takımın onun için oynadığı ve onun saha içinde istediği gibi özgürce hareket edebildiği bir düzen arıyor. Ancak burası Türkiye değil, Real Madrid. Burada farklı bir görevi var" ifadelerini kullandı.

İspanyol basınındaki bu yorumlar, Arda Güler'in Real Madrid'deki yerinin garanti olmadığı ve adaptasyon sürecinin yakından takip edildiğine yönelik kamuoyu oluşturdu.