Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Kazakistan ekibi Kairat Almaty ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Arda Güler, Devler Ligi'ndeki ikinci maça da ilk 11'de başladı.

İspanyol devi mücadeleyi 4-0'lık ezici üstünlükle kazanmayı başardı.

25. dakikada Real Madrid deplasmanda Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle öne geçti. Mastantuono kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Fransız yıldız penaltıyı gole çevirdi.

Almaty'de ilk yarı bu skorla sona erdi. Arda Güler ilk yarıyı 2 şutla tamamladı. Milli yıldız 3 kez ikili mücadele kazanırken, yüzde 81'lik (38 pas) pas isabet oranıyla mücadele etti.

52. dakikada Real Madrid deplasmanda farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Thibaut Courtois topu ceza sahası içindeki Kylian Mbappe ile buluşturdu, kaleci Serkhan Kalmyrza kalesini terk etti, Mbappe şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

ARDA-MBAPPE İKİLİSİ YİNE SAHNEDE

74'te Mbappe hat-trick ile skoru 3-0'a getirdi. Sezonun flaş ikilisi Arda Güler ve Kylian Mbappe'den bir gol katkısı daha geldi. İlk hafta Marsilya'ya 2 gol atan Mbappe, Arda'nın asistinde hat-trick yaptı: 0-3. Arda ve Mbappe bu sezon 9 maçta 5 kez birbirlerine asist yaptılar.

84'te fark 4'e çıktı... Rodrygo al da at dercesine bir pasla topu Camavinga'yla buluşturdu, oyuna 80'de giren Fransız oyuncu kafayla topu boş ağlara gönderdi: 0-4.

Maçta son sözü söyleyen isim 90+3'te noktayı koyan Brahim Diaz oldu. Real Madrid 5-0'lık skorla galip geldi.