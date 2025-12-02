La Liga'da liderliği 14'üncü haftada Barcelona'ya devreden Real Madrid'de işler yolunda gitmiyor. İspanyol devinin teknik direktörü Xabi Alonso, takımı üst üste üç maçtır galibiyete taşıyamayınca eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Real Madrid; ligde son üç karşılaşmada üç beraberlikle sahadan ayrıldı. Son olarak La Liga'nın 14'üncü haftasında Girona ile 1-1 berabere kalan Madrid ekibi, liderliği de bir puanla ezeli rakibi Barcelona'ya kaptırdı.

"10 GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK"

İspanyol gazeteci Matias Prats ise ülkenin dev spor gazetesi Marca'ya yaptığı açıklamada teknik direktör Xabi Alonso'nun gelecekteki günlerde ciddi bir sınavdan geçeceğini söyledi. Prats, "Dramatik konuşmak istemem ama Alonso'nun önünde işiyle ilgili kararın verileceği 10 günlük bir süreç var" ifadelerini kullandı.

EFLATUN-BEYAZLILARIN ZORLU FİKSTÜRÜ

Prats'ın iddiasına göre Alonso'nun kaderinin belirleneceği 10 gün, eflatun-beyazlıların fikstürü açısından da oldukça zorlu. Real; sırasıyla Atletic Bilbao, Celta Vigo ve Manchester City ile karşılaşacak.

ARDA'NIN ALONSO'YLA YÜZÜ GÜLDÜ

Öte yandan genç teknik adam Alonso'nun varlığı, 20 yaşındaki milli yıldız Arda Güler için adeta hayatının fırsatı oldu. Geçen sene İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti yönetiminde La Liga'da 28 maçta 1.249 dakika süre bulan Arda, bu sezon 14 haftada oynanan maçların tamamında süre alarak şimdiden 901 dakikaya ulaştı.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 60 milyon euroya varan genç yetenek bu sezon La Liga'da çıktığı 14 maçta takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sunarken; Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta da 2 asistlik performans gösterdi.