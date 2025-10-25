Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus'u karşı karşıya gelmiş. İspanyol temsilcisi Jude Bellingham'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Milli futbolcu Arda Güler maçın oyuncusu seçilmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

İspanyol basını, maçın ardından sosyal medyada yayılan bir videoyu manşetlerine taşıdı. Bu video sosyal medyada da oldukça konuşuldu. "Arda Güler'in maç sonrası polise yaptığı ancak televizyonda yer almayan hareket" başlığıyla verilen haberlerde, genç yıldızın sahadaki centilmen tavrına vurgu yapıldı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Videoda Arda Güler'in oyundan çıktıktan sonra takım arkadaşları ve teknik ekiple tek tek tokalaştıktan sonra yedek kulübesi yakınında oturan iki polis memuruna da el uzattığı görülüyor. Arda’nın bu davranışı İspanya'da büyük beğeni topladı ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.