Bu sezon Real Madrid için işler yolunda gitmiyor. Eflatun beyazlı ekipte alınan kötü sounçların ardından teknik direktör Xabi Alonso ile yollar ayrılırken geçeci olarak göreve Alvaro Arbeloa getirilmişti.

Alonso yönetiminde takımın değişilmezleri arasına giren Arda Güler, son haftalarda kulübeye mahkum olurken sezon sonunda ayrılacağı yönünde iddialar da ortaya çıkmaya başladı. ESPN'in haberine göre, Arsenal Arda'yı yakından takip ediyor ve gelecek planlamasında genç oyunculara özel bir yer ayırıyor.

YAZ DÖNEMİNİ BEKLEYECEKLER

Arbeloa'nın gelişi ile Arda'nın yeni dönemdeki rolü netliğini kaybetti. Bu belirsizliği fırsat olarak gören Avrupa kulüpleri de milli yıldızı yakın takibe aldı.

Söz konusu habere göre Arsenal, çok önemli bir fırsat çıkmadıkça ara transfer döneminde Arda Güler için adım atmayacak. Ancak yaz transfer döneminde Real Madrid'e resmi teklif sunma olasılığının yükseldiği ifade edildi.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 29 resmi maçta 3 gol ve 9 asistlik katkı verdi.