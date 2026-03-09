İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Eflatun-Beyazlıların galibiyet gollerini 11'de Tchouameni ve 90+4'te Valverde atarken; Celta'nın tek sayısı 25'te Borja'dan geldi. Milli yıldızımız Arda Güler ise 11'de Tchouameni'nin attığı golde akıl dolu bir asiste imzasını attı.

Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, 65. dakikada Arda'yı oyundan alarak yerine deneyimsiz Cesar Palacios'u sahaya sürdü. Arda, Arbeloa'nın bu kararına tepkili olduğunu jest ve mimikleriyle gösterdi.

"EN FAZLA SÜREYİ BEN VERDİM"

Karşılaşmanın ardından Arbeloa ise konuya ilişkin, "Arda'ya benim verdiğim kadar süreyi başka hangi teknik direktör verdi çok merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan ve güvenen kimse yok. Palacios'u oyuna aldım çünkü Arda'nın bugün yaptığı işi yapmaya daha alışkındı" açıklamasını yaptı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez de bu noktada konuya dahil oldu...

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre Başkan Perez, Arda'ya güvendiklerini ve Arbeloa'dan bu durumu en kısa şekilde çözmesini istediğini iletti. Genç teknik adam ise Arda'ya karşı kin beslemeyeceği konusunda söz verdi. Ayrıca Arda'nın yaşadığı hayal kırıklığını anlayabildiğini ve kendisini geliştirmesi yönünde destekleyici olmaya devam edeceğini belirtti.

41 MAÇTA 16 GOL KATKISI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 41 maçta 2.672 dakika süre alan Arda Güler; 3 gol ve 13 asist ile 13 gole direkt katkı sağladı. 2023-24 sezonunun başında Real Madrid'e bonuslarla birlikte 30 milyon euroya transfer olan milli yıldızın, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 90 milyon euro...