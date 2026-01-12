İspanya Süper Kupası'nı Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona kazandı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 68. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.
TALİHSİZ ANLAR
Karşılaşma sonrası Arda Güler’in talihsiz anları kameralara yansıdı. Arda Güler maçın bitmesiyle birlikte saha kenarında duran şişeye tekme atmak istedi. Şişeye tekmeyi sallayan Arda'nın ayağı kaydı ve sırtüstü yere düştü. Hızla yerden kalkan milli futbolcu eliyle yere vurup soyunma odasına gitti.
Yıldız futbolcunun bu talihsiz anları sosyal medyada dünya gündemine girerken, İspanyol basınında da manşetlere taşındı.