UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finale yükselen Real Madrid'de, futbolculara yüklü bir prim ödendiği öğrenildi.

KİŞİ BAŞI 250 BİN EURO ALDILAR

COPE'de yer alan habere göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finale yükselen futbolculara 250'şer bin euro prim dağıttı. Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'de bu ödemenin kadrodaki tüm futbolculara yapıldığı aktarıldı. Haberde, Florentino Perez'in şampiyonluklar dışında prim verilmesine karşı olduğu ancak bu kez herkesi şaşırttığı belirtildi.

MİLLİ YILDIZ BU PRİMDEN FAYDALANDI

Söz konusu primin, Atletico Madrid maçlarında süre alan veya almayan tüm futbolculara yattığı bildirildi. Dolayısıyla millî yıldız Arda Güler'in hesabına da 250 bin euroluk prim yatmış oldu.