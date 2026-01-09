Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Alinma Bank Stadı'nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid, Atletico Madrid'i 2-1 yenerek finale yükseldi.

Mücadeleye Arda Güler oyuna girerken, Diego Simeone ile Vinicius Jr arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

SIMEONE'NİN SÖZLERİ OLAY YARATTI

Mücadelenin 81. dakikasında Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler, Vinicius Jr'ın yerine oyuna dahil oldu. Değişikliğin yapıldığı sırada yaşanan diyalog tansiyonu bir anda yükseltti.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, değişiklik için keranra gelen Vinicius'a seslendi. İspanyol basınının iddiasına göre Simeone, tribünleri işaret ederek Vinicius'a, "Dinle, seni ıslıklıyorlar, Florentino (Perez) seni kovacak, bunu unutma" ifadelerini kullandı. Bu ifadelerin ardından çılgına dönen Vinicius, Simeone'nin üzerine yürüdü.

Hakemler ve iki kulübenin araya girmesinin ardından güçlükle sakinleşen Vinicius, Xabi Alonso'nun çabasıyla kulübedeki yerine oturtuldu ve olay büyümeden engellendi.

ALONSO'DAN DESTEK

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, yaşananların ardından maç sonunda Simeone'ye tepkisini dile getirdi. Real Madrid'in çalıştırıcısı, "Simeone'nin Vini'ye söylediklerini duydum ve hoşuma gitmedi. Böyle konuşamazsın, bazı şeyler sınırları aşıyor" sözleriyle oyuncusuna destek verirken. Simeone ise "Vini'ye söyleyecek bir şeyim yok. Sahada olan sahada kalır. Real Madrid'in tüm oyuncularına büyük saygı duyuyorum" diye konuştu.