Son olarak İspanyol devi Real Madrid'i çalıştıran Xabi Alonso'nun Liverpool'un başına geçmesi gündemde.

İspanyol teknik adam ile Real Madrid'in değişilmezi konumuna gelen ve Alonso'nun ayrılığı sonrası eflatun beyazlılarda sorunlar yaşayan Arda Güler'in de Premier Lig'e gitme ihtimali belirdi.

YANINDA GÖTÜRECEK

Fichajes'te yer alan habere göre, Bayer Leverkusen ile başarılı bir dönem geçiren İspanyol çalıştırıcının İngiliz ekibinin başına geçmesi durumunda, Real Madrid forması giyen milli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

Alonso'nun, genç oyuncularla kurduğu sistemde Arda Güler'i önemli bir parça olarak düşündüğü belirtilirken, olası bir transfer için şartların oluşması gerektiği vurgulandı. Real Madrid ile sözleşmesi devam eden Arda Güler'in geleceğine ilişkin resmi bir gelişme bulunmuyor. Real Madrid'in milli yıldız için 90-100 milyon Euro arasında bonservis beklediği de iddialar arasında.

La Liga'nın 25. haftasında Osasuna ile berabere kalan Real Madrid'de yenilginin faturasını İspanyol basını Arda Güler'e kesmişti. Milli yıldızın hücumda bekleneni veremediğini belirten İspanyollar "Sağ ayağıyla ceza sahası önünden muhteşem bir gol atmaya çok yaklaştı, ancak top az farkla auta gitti. Destek bulamadı ve büyük ölçüde etkisizdi. Real Madrid bunu kesinlikle hissetti." ifadelerini kullandı.