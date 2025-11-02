Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Valencia'yı 4-0 mağlup etti. Santiago Bernabeu'daki maça milli yıldız Arda Güler ilk 11'de başladı. Real Madrid net bir galibiyetle puanını 30'a yükseltirken 18. sıradaki Valencia 9 puanda kaldı.

Arda Güler, kritik müsabakada performansıyla göz doldurdu. İspanyol devine galibiyeti getiren golleri; 19 (P) ile 31. dakikada Mbappe, 44. dakikada Bellingham ve 82. dakikada Carreras kaydetti.

Arda Güler, Kylian Mbappe'nin 31. dakikada attığı golde adrese teslim bir orta ile asistini yaptı. Bu sezon ligde 11. maçında çıkan 20 yaşındaki futbolcu, böylelikle takımına toplamda 3 gol ve 5 asistlik katkı sağlamış oldu. Arda Güler, bu sezon La Liga'daki asist sayısını 5'e yükseltti.