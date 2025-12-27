Arda Güler, sevgilisiyle birlikte yaşadığı bu unutulmaz anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Yaklaşık 15 milyon kişinin takip ettiği hesabında yayımlanan kareler, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Buz tutmuş havuzda cesur anlar

Arda Güler'in paylaşımlarındaki en çarpıcı görüntülerden biri, tamamen buzla kaplı bir havuza girdiği anlar oldu. Sporcuların toparlanma sürecinde sıkça başvurduğu buz banyosunu, kuzeyin doğal koşullarında deneyimleyen genç futbolcu, dondurucu soğuğa aldırış etmeden suya girdi. O anlar, takipçileri tarafından "cesaret işi" olarak yorumlandı.

Doğayla iç içe, sade bir kaçamak

Saha dışındaki mütevazı yaşam tarzıyla tanınan Arda Güler, tatil boyunca doğayla baş başa kalmayı da tercih etti. Bölgenin simgelerinden olan geyiklerle vakit geçiren milli yıldız, karlar içindeki doğal yaşamdan samimi kareler paylaştı. Günün yorgunluğunu ise kuzey kültürünün vazgeçilmezlerinden olan şömine başında dinlenerek attı.

Kuzey ışıkları altında unutulmaz anlar

Tatilin en etkileyici anı ise gökyüzünde adeta dans eden Kuzey Işıkları oldu. Yeşil ve mor tonlara bürünen gökyüzünü yakından izleyen Arda Güler, bu eşsiz manzarayı fotoğraflayarak takipçileriyle paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada "kuzeyin yıldızı" yorumlarını da beraberinde getirdi.