İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe'ye konuk oldu. Estadio Coliseum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid, 1-0 kazandı.
ASİST ARDA GÜLER'DEN
Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 80. dakikada Kylian Mbappe attı. Mbappe'nin attığı golün asistini oyuna 65. dakikada giren milli yıldızımız Arda Güler yaptı.
Arda Güler oyuna girdi ve Getafe kilidini açtı! 🔐 pic.twitter.com/UYGq4Wi1uw— S Sport Plus (@ssportplustr) October 19, 2025
Getafe'de 77. dakikada Nyom ve 84. dakikada Alejandro Sancris, Vinicius Jr'a yaptıkları fauller sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte lider Real Madrid, ligdeki puanını 24'e çıkarttı. Getafe ise 11 puanla 12. sırada konumlandı.
GELECEK HAFTA EL CLASICO
Ligde gelecek hafta Real Madrid, evinde Barcelona'yı konuk edecek. Getafe, Bilbao'ya konuk olacak.