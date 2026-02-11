İspanyol devi Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso'nun ayrılmasının ardından istediği forma süresini bulmakta zorlanan milli futbolcu Arda Güler'in, takım yemeğini terk ettiği iddia edildi.

Elnacional'de 'Arda Güler, Real Madrid Soyunma Odasında Arbeloa'nın Yeni Problemi' başlığıyla yayınlanan makalede Arda Güler'in son dönemde aldığı forma süresinden rahatsız olduğu belirtildi.

Makalede şu ifadelere yer verildi:

"Arda Güler, Real Madrid soyunma odasını rahatsız eden yeni sorunlardan biri haline geldi. Sürekli eleştirilerin hedefi olmaktan mutsuz ve neden nadiren 90 dakika boyunca sahada kaldığını anlamıyor. Xabi Alonso döneminde son maçlarda rolünün büyük bir kısmını kaybettikten sonra, ilk 11'deki yerini yeniden kazanmasına izin veren Alvaro Arbeloa'ya minnettar olduğu açıkça görülüyor.

Ancak 15 numaralı oyuncu sadece düzenli olarak ilk 11'de yer almakla yetinmiyor. Tüm oyunculara eşit muamele yapılmasını, hiçbir özel muamele olmamasını istiyor. Başka bir deyişle, yeni teknik direktörün, kararlar tartışmalara yol açsa bile, kararlı olmasını istiyor . Türk milli oyuncu, Jude Bellingham veya Vinícius Junior'ı üzme korkusuyla sürekli oyundan çıkarılmaktan bıkmış durumda.

Eski Fenerbahçe oyuncusunun, bazı takım arkadaşlarından çok daha üstün bir performans sergilediği zamanlarda bile, sahadan çıkarılmak üzere seçildiği birden fazla durum yaşandı. Santiago Bernabeu'da var olan bu ayrıcalıklar, ideal olmayan bir atmosfer yarattı. Bu durum, görevde olmadıkları sırada yapılan son takım yemeğinde açıkça görüldü.

Real Madrid kadrosunun tamamı, en bilinen restoranlardan birinde akşam yemeğine çıktı ve kulübü saran kriz nedeniyle gerginlik hissediliyordu. Yemekten ilk ayrılanlardan biri Güler oldu; ona, mevcut durumlarından memnun olmayan Andriy Lunin, Antonio Rüdiger ve Ferland Mendy gibi diğer takım arkadaşları da eşlik etti. Dani Ceballos ve Raúl Asensio ise en son ayrılanlar oldu.

Arbeloa'nın Güler konusunda endişelenmek için haklı sebepleri var. Memnuniyetsizliği fazlasıyla açık ve Florentino Pérez'e mutsuzluğunu söylemekten de çekinmedi. Haksız yere tekrar oyundan çıkarılırsa, olay çıkarmaktan da çekinmeyecek ve hatta Real Madrid'den ayrılmakla tehdit etti."