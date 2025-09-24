Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede Real Madrid, 28. dakikada Vinicius Junior ve 38. dakikada Franco Mastantuono'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Ev sahibi ekibin 54. dakikada Karl Etta Eyong ile farkı bire indirdiği karşılaşmada, Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile biri penaltıdan olmak üzere 2 gol daha bulan Real Madrid, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Başkent temsilcisi, 6'da 6 yaparak puanını 18'e çıkarırken, Levante 4 puanda kaldı.

ARDA YİNE ASİST YAPTI

Milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi ve Mbappe'nin 2. golünün asistini yaptı. Genç yıldız, son haftalarda Mbappe ile birlikte Real Madrid'e skor sağlamaya devam etti. Arda Güler şu ana kadar6 maçta 2 gol 2 asistlik katkı yaptı