Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Trabzonspor ilk yarısını geride tamamladığı maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler büyük tepki gördü. Bordo mavililer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur.

Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır.

Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir.” İfadelerini kullandı.

TFF BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Arda Kardeşler hakkında gereğinin yapılacağını açıkladı. Hacıosmanoğlu, A Spor'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hakemler benim kardeşlerimdir, onların hataları benim hatalarım. Hataları düzeltmek için büyük bir mücadele veriyoruz, çalışıyoruz. Ancak bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum. Evet bir faul pozisyonu var. Serbest vuruşla maç başlıyor ve hakem rakip ceza sahasına yürüyor, sağda bomboş giden bir oyuncu görüyor, solda giden görüyor… Bunun kuralı şudur; yanlış yerden başladıysa oyun yerinizden kıpırdamadan düdük çalarsınız, yerinden başlatırsınız. Bütün uluslararası maçlarda da bu böyledir. Eğer serbest vuruş kullanılırken rakip yarı sahaya doğru yürüyorsanız ve sonra durup düdük çalıyorsanız, bu hakem hatası değildir. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır."

'FEDERASYONA ÇAĞIRDIM'

"Hakem arkadaşı pazartesi federasyona çağırdım. Kendisiyle konuştum. Gereği neyse fazlasını yapacağım. Bizim tek hedefimiz var, adil ve adaletli, herkese eşit mesafede futbola hizmet etmek. Böyle bir hareket yapıldığı için bir sporsever olarak kamuoyundan özür diliyoruz. Gereğinin yapılacağını söylüyorum. Tekrar özür diliyor, kamuoyuna saygılarımı sunuyorum."