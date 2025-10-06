Konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalıp sezonun ilk puan kaybını yaşayan Galatasaray’ın hedefinde Yasin Kol ve İbrahim Hacıosmanoğlu var. Okan Buruk’un karşılaşma sonrası yönetimi için “Fiyasko” ifadesini kullandığı Kol’un ertesi gün Sarıyer-Sakaryaspor maçına VAR olarak atanması bardağı taşırdı. Galatasaraylı yöneticiler, “Ceza beklerken, ödüllendirildi” diye tepkisini dile getirdi.

TFF’DE SESSİZLİK!

Arda Kardeşler örneği üzerinden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu topa tutuldu. Hacıosmanoğlu, Trabzonspor’un Gaziantep FK maçında Kardeşler avantajı kestiği için TV’ye bağlanıp, “Bu hata değil, planlı eylem. 40 yıllık spor tecrübemde böylesini görmedim” demişti. Kardeşler kızağa çekildi. Kol’un aynı hareketine ise TFF cephesinden kimse tepki göstermedi. Bu durum sarı-kırmızılı camiada “Çifte standart” olarak yorumlandı.

(Görüntüler yayıncı kuruluştan alınmıştır)