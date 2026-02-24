Eylül 2025'te Trabzonspor-Gaziantep FK maçında Bordo-Mavililerin hızlı hücumunu kesen ve bu kararı kamuoyunda büyük tepki gören Arda Kardeşler'e TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da çok sert çıkmıştı. Hacıosmanoğlu, Kardeşler'in hatasını kabul etmesine karşın canlı yayında "Hata değil, planlı eylem" ifadelerini kullanmıştı.

HT Spor'un haberine göre Trabzonspor-Gaziantep FK maçından beri görev verilmeyen Arda Kardeşler, önceki gün istifasını vererek faal hakemliğine resmen son verdi. Futbolcuları yakından tanıyan Kardeşler'in kariyerine bundan sonra oyuncu menajerliği yaparak devam etmesi bekleniyor.

"BU YÜKLE YAŞAYAMAM"

Kardeşler, hatalı karar verdiği karşılaşmanın ardından HT Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"TFF Başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi. Evet, pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. 'Planlı eylem' ifadesi beni hedef gösterdi ve bu durum beni çok üzdü. Bahsedilen planlı eylem nedir, bunun açıklığa kavuşmasını istiyorum. Bu yükle yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım."