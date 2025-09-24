Trabzonspor - Gaziantep FK karşılaşması sonrası oldukça eleştirilen ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakkında açıklama yaptığı hakem Arda Kardeşler eleştirilere cevap verdi. HT Spor’a konuşan Kardeşler, "TFF başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi.Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım." dedi.

‘BENİM DE BİR AİLEMİN OLDUĞU DÜŞÜNÜLSEYDİ’

Arda Kardeşler, "Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHK'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi." ifadelerini kullandı.