Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 9. haftasında Polissya takımına konuk oldu. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken müsabaka 0-0’lık eşitlikle noktalandı.

Liderlik koltuğunda oturan Shakhtar Donetsk bu beraberlikle liderlik koltuğunu Kryvbas'a kaptırırken, 18 puanla ikinci sırada yer aldı. Arda Turan’ın ekibi geçtiğimiz hafta da LZN Cherkasy'e mağlup olmuştu.

‘ÇOK ÜZÜLMÜYORUM’

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Onlara saygı duyuyoruz. Bugün olumlu anlara odaklanıyoruz. Sistemimize ve organizasyonumuza bağlı kaldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu bizim için bir sorun değil. Böyle oynarsak puan kaybetme ihtimalimiz var. Önemli olan doğru yolda olmamız. 20 günde 7 maç var, bakalım neler olacak. Bugün çok üzülmüyorum. Bir puan bizim için fena değil. Konferans Ligi'nde oynamaya devam edeceğiz."