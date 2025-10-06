Ukrayna Premier Lig'in 8. hafta maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile LNZ Cherkasy karşı karşıya geldi. Mücadeleyi LNZ Cherkasy 4-1 kazandı. LNZ Cherkasy'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Denys Kuzyk, 61. dakikada Mark Osei Assinor, 71. dakikada Artur Ryabov ve 89. dakikada Prosper Obah kaydetti. Shakhtar'ın tek golü 85. dakikada Egor Nazaryna'dan geldi.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, ligde ilk kez yenildi. 3 puanı alan LNZ Cherkasy, 14 puana yükseldi.

'YAŞADIĞIM EN KÖTÜ GÜN'

Arda Turan’ın maç sonu açıklamaları şu şekilde: “Rakibimiz LNZ'yi tebrik etmek istiyorum. Bugün gerçekten daha iyi oynadılar ve bu sonucu sonuna kadar hak ettiler. Dürüst olmak gerekirse, baş antrenör olarak çalışmaya başladığımdan beri yaşadığım en kötü gün olduğunu düşünüyorum. Bugün hissettiklerim gerçekten yıkıcı ve muhtemelen antrenörlük kariyerimde ilk kez böyle hissediyorum. Tüm sorumluluğu alıyorum: Takım iç sahada dört gol yediğinde, bu tamamen benim sorumluluğumdur ve bundan kaçınmayacağım.”