UEFA Avrupa Ligi 3. Tur rövanş maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.
Turun ilk maçı 0-0 tamamlanırken ikinci karşılaşmanın son bölümüne de aynı skorla girildiği anlarda oyunun kaderi değişti.
ÇİLEDEN ÇIKTI
Shakhtar, 82 dakikada 10 kişi kaldı. Ocheretko ikinci sarıdan kırmızı kartla atıldı.
Oyuncusunun kırmızı kart görmesinin ardından yoğun itirazda bulunan ve mücadelenin dördüncü hakeminin üzerine yürüyen Arda Turan direkt kırmızı kart gördü.
Arda Turan'ın agresif tavırları sosyal medyada gündem oldu.
Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Panathinaikos’a seri penaltılar sonucunda elendi ve Konferans Ligi Play-Off Turu’nda Servette’in rakibi oldu.
Ukrayna Premier Ligi’nin ikinci haftasında Karpaty Lviv ile Shakhtar'ın 3-3 berabere kaldığı maçta da hakem kararlarına sert tepki veren Arda Turan, saha kenarında sinirlerine hakim olamamış ve mücadelenin hakemine 'kapat çeneni' şeklinde seslenmişti.