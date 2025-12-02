Ukrayna Premier Lig'in 14. haftasında lider Shakhtar Donetsk, sahasında Kryvbas ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının başında Arda Turan’ın rakip takımın teknik ekibiyle tartışması maça damga vurdu. 47. Dakikada rakip ekibin yedek kulübesine kadar giden Arda Turan yaşadığı tartışma sonrası sarı kart gördü. Turan’ın oldukça sinirli olduğu görüldü.

‘ASLA PİŞMANLIK DUYMADIM’

Arda Turan karşılaşmanın ardından pozisyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün gördüğünüz o sözlü tartışmaya gelince, duyguların yükseldiğini anlıyorum, fakat aşılmaması gereken bazı kırmızı çizgiler vardır. Aile ya da yakınlarla ilgili söylenen sözlerin her koşulda yakışıksız olduğunu düşünüyorum. Böyle şeylere hiçbir durumda başvurulmamalı. Bu yüzden, evet, belki tepkim biraz abartı olmuş olabilir ancak benzer durumlarda tepki göstermem fazla sert olsa bile bundan asla pişmanlık duymam." ifadelerini kullandı.

Ukrayna basınında yer alan haberde Arda Turan'ın bu sezon ligde 4. sarı kartını gördüğü ve bir maç men cezası aldığı belirtildi. Turan, Shakhtar Donetsk'in Kolos ile oynayacağı maçta kenarda olamayacak.