Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör arayışlarına hız verdi. Sportif direktörlüğe Önder Özen'i getiren Siyah-Beyazlılarda teknik direktör adayları da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

EN CİDDİ YERLİ ADAY

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş yönetiminin yerli olarak belirlediği en ciddi isim, bu sezon Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile şampiyonluk yaşayan 39 yaşındaki Arda Turan. Başkan Adalı'nın "Şenol Güneş ile çalışmayı düşünmüyorum" açıklamasından sonra yabancı adaylara yöneldiği bilinen Siyah-Beyazlılarda Turan'ın durumu ise farklı...

ARDA TURAN'DAN CEVAP

Habere göre Adalı, Yalçın'ın ayrılığının ardından Arda Turan ile bizzat görüşme gerçekleştirdi. Turan'ın ise kendisine gösterilen ilgiden dolayı Adalı'ya teşekkürlerini ilettiği ve karar vermek adına süre istediği ifade edildi. Genç çalıştırıcının, Avrupa'dan gelecek teklifleri de değerlendirmek istediği belirtildi. Başkan Adalı'nın da bu gelişmenin ardından yakın zamanda tekrar görüşme gerçekleştirmek üzere söz kestiği aktarıldı.