Eyüpspor ile başarılı bir sezonu geride bırakan Arda Turan, 6. sırada tamamladığı sezonun ardından takımına veda etmiş ve Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya varmıştı.



Turan'ın yeni takımına gittikten sonra transferler için Süper Lig'e yönelip yönelmeyeceği merak konusu olurken, 38 yaşındaki genç teknik direktörün ilk durağı Fenerbahçe oldu.

'İSMAİL YÜKSEK İLE İLGİLENİYOR'



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Turan'ın başına geçtiği Donetsk ekibi, Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek ile ilgileniyor.



Yüksek, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonun önemli bölümünde forma giyemezken, 26 yaşındaki oyuncuya Fransa'dan Lyon'un da talip olduğu biliniyor.





Sezon içerisinde Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatan İsmail Yüksek'in sarı-lacivertli takımla 30 Haziran 2028 tarihine kadar kontratı bulunuyor.