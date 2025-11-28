Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde güzel günler yaşıyor.
UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Shamrock Rovers'ı 2-1 yenen Ukrayna ekibi, zirve yarışına devam etti. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Kaua Elias, 77. dakikada Egor Nazaryna kaydetti. Shamrock Rovers'ın tek golü 87. dakikada Connor Malley'den geldi.
SERİYE BAĞLADI
Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk, puanını 9'a yükselerek dördüncü sıraya oturdu. Shamrock Rovers 1 puanda kaldı. Konferans Ligi'nin bir sonraki hafta maçında Shamrock Rovers, Breidablik deplasmanına gidecek. Shakhtar Donetsk, deplasmanda Hamrun ile kozlarını paylaşacak.
Shakhtar, Arda Turan yönetiminde üst üste 5. galibiyet alırken son 7 maçta 6 galibiyet sevinci yaşadı. Konferans Ligi'nde ilk 4'e yükselen Ukrayna temsilcisi, ligde ise liderlik koltuğunda yer alıyor. Arda Turan'ın ekibi, en yakın takipçisinin 4, ezeli rakibinin 10 puan önünde.