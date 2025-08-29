UEFA Konferans Ligi play-off turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Servette ile deplasmanda 1-1'in rövanşında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada Servette, 52. dakikada Lilian Njoh ile 1-0 öne geçti. Bu gole Shakhtar Donetsk, 70. dakikada penaltıdan Kevin ile karşılık verdi.

23 ŞUT ÇEKTİLER

90 dakikası eşitlikle biten müsabakada uzatma bölümüne geçildi. İkinci uzatma devresinin 113. dakikasında Shakhtar Donetsk adına sahneye çıkan Kaua Elias, takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadele 2-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte, Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. Servette ise Avrupa'ya veda etti.

Arda Turan 23 yaş ortalamalı takımının 23 şut çektiği 38 defa ceza sahasına girdiği %91 isabetli pas yaptığı maçın sonunda Konferans Ligi'nde yoluna devam eden taraf oldu.