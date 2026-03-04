LaLiga devi Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone'nin adının Inter ile anılmaya başlamasının ardından İspanyol ekibinde yönetim, yedek planlarını hazırlamaya başladı.

Simeone'nin olası ayrılığı sonrası teknik direktör adayları gündeme gelirken, listede Arda Turan'ın da olduğu öğrenildi.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Atletico Madrid yönetimi, Simeone sonrası için kulübün DNA'sını bilen ve soyunma odasında güçlü bir liderlik sergileyebilecek isimleri değerlendiriyor. Adaylar arasında Arda Turan'ın yanı sıra Filipe Luis ve Gabi'nin bulunduğu öne sürüldü.

İKİ ARDA RAKİP OLABİLİR

Atletico Madrid formasıyla büyük başarılara imza atan Arda Turan'ın teknik direktör olarak eski takımına döneceğine yönelik iddialar İspanya'da heyecan yarattı. Arda Turan'ın Atletico'nun başına geçmesi durumunda ise ilginç bir senaryo futbolseverleri bekliyor oalcak.

Söz konusu değişimin gerçekleşmesi halinde Arda Turan'ın çalıştıracağı Atletico Madrid ile Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler rakip olabilir. Böylece Türk futbolunun iki önemli ismi İspanya'da teknik direktör–futbolcu rekabetinde karşı karşıya gelebilir.