Galatasaray'a efsaneleşen, Milli Takım'da önemli başarılara imza atan teknik direktör Fatih Terim 72 yaşına girdi.



Sarı kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

''Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek sayısız başarılara imza atan efsanemiz Fatih Terim’in doğum günü! Nice mutlu yıllara İmparator!'' ifadelerini kullandı.

Kariyerine Shakhtar Donetsk'de teknik direktör olarak devam eden eski Galatasaray kaptanı Arda Turan da hocasının doğum gününü unutmadı. Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,



"En iyisinden öğrenirken. Canım hocam nice senelere Allah seni başımızdan eksik etmesin... Hayalim, Hayatım, Yolum" ifadelerini kullandı.

