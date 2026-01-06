Kariyerinde Liverpool, Newcastle, Nottingham Forest gibi kulüpler bulunan ve Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Eyüpspor formaları giyen Jonjo Shelvey yaşadığı zorlukları, Türkiye'deki zamanını ve futbol dünyasında yaygın ancak nadiren ele alınan bir sorun olan uyku haplarına nasıl bağımlı hale geldiğini anlattı. Katıldığı yayında Eyüpspor dönemini anlatan Shelvey, Arda Turan'ın tam bir deli olduğunu söyledi.

İşte İngiliz futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar:

'ARDA TURAN BİLDİĞİN MANYAK'

''Eyüpspor'da teknik direktörüm Arda Turan, deliydi. Bildiğin manyak. Ofisine girerdim, 'John, seni seviyorum, seni seviyorum' derdi. 'Bana viski var mı?' derdi. Çünkü viskiye abanıyordu. Orada ayaklar masada… antrenman sonrası puro ve viski. Delilik. İngiltere'de böyle bir şey hiç görmemiştim. Ama dürüst olayım, ben oraya aslında çok iyi bir kontrat verdikleri için gittim."

"Türkiye'de oynadığım zamanlarda uyku ilaçlarına bağımlı hale gelmiştim. Bunu ilk defa burada anlatıyorum. Türkiye'ye 18 aylığına gittim ve yalnız yaşadım, bu hayatımda yaptığım en zor şeydi. Eve antrenmandan döndükten sonra zaman geçirmek için uyku haplarına bağımlı hale geldim. 'Şimdi ne yapacağım?' diye düşünüyordum. Müslüman ağırlıklı bir şehirdeydim. Sadece üç tane restoran vardı. Zaman geçirmek için üç dört uyku hapı alıp sabah antrenmana kadar bayılıyordum.''

'NEREDEYSE ALKOLE BAŞLAYACAKTIM'

''Eve saat birde, bir buçukta, üçte dönüyordum. Biraz yemek yiyordum, o da günün son yemeği oluyordu. Sonra üç dört uyku hapı alıp gece yarısı 12 civarı uyanıyordum, üç dört tane daha atıyordum. Ertesi gün antrenman için uyanıyordum. Sonra İstanbul'a taşındım. Daha hareketli bir şehirdi ancak yine çok yalnızdım. Neredeyse alkole başlayacaktım ancak bunun kötü bir fikir olduğunu düşündüm ve uyku ilaçlarıma devam ettim.''

''Bu durum çocuklarımla olan ilişkimi mahvetti. Onların yanında olamadım. Çok zor zamanlardı. Saha içinde gerçekten eğleniyordum ancak saha dışında... Çok kötüydü."

'PARAYI NAKİT VERMEYİ TEKLİF ETTİLER'

"Eyüpspor'da 4 ay maaş alamadım. Türkiye'de böyle şeyler olur ya… Sonra ödemeyi iki parça yapalım dediler. İlk parçayı nakit vermeye kalktılar ama 4 ay gecikmişti. 'Bu kadar parayı nakit alıp İngiltere'ye nasıl götüreyim?' dedim. Sonra ikinci ödeme zamanı geldi, gelmedi. Sorumlu adama mesaj attım: 'Ödeme ne zaman?' 'Gelecek hafta' dedi. Tamam. Gelecek hafta geldi, yine ödeme yok. Yine bahane.''

''En sonunda 'Bana borcunuzun yarısını verin, ben İngiltere'ye dönüyorum. Sözleşmeyi feshedelim' dedim. Çünkü ailemden uzağım, iş yapıyorum ama sen bana para ödemiyorsun. Bu bir kontrat. Fesihte anlaştık. Kasım sonu/Aralık başı gibi döndüm. Noel'i eşim ve çocuklarla geçirdim. Hapları bıraktım."

SORU: "Türkiye'de 4 ay maaş ödememek normal mi?"

"Yabancılara yapıyorlar. Yerli oyunculara ödüyorlar çünkü onların maaşı daha düşük. Yabancılara ise her türlü kurnazlığı yapıyorlar, ödeme yapmamak için. Wilfried Zaha'yla konuşmuştum; o zaman Galatasaray'daydı. 3 aydır para almıyormuş. Benim kazandığımdan çok daha fazla kazanıyordu."