Ukrayna Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, lig değiştirmek için başvuruda bulundu.

Rusya'da yayın yapan Sport Baza'nın haberine göre Shakhtar Donetsk, gelecek sezon Rusya Ligi'nde yer almak için lisans sürecini başlattı. Kulübün gerekli izinleri aldığı ve başvurusunun kabul edildiği belirtildi. Başvurunun Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle alındığı ifade edildi.

Habere göre Shakhtar Donetsk'in başvurusu kabul edilirse, Arda Turan'ın takımı gelecek sezon Rusya 2. Ligi'nde mücadele edecek. Buna göre Shakhtar Donetsk, Rusya'da 2. Lig B Grubu’nda yer alacak ve iç saha karşılaşmalarını Kırım’da oynayacak.

Haberde ayrıca Shakhtar Donetsk'in gelecek sezon transfer bütçesinin 60 milyon Ruble olacağı iddia edildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Arda Turan'ın nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde 8 maçta topladığı 17 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.