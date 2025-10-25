Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, son haftalarda verdiği kararlar ile Ukrayna'da tartışma konusu oldu.

Deneyimli teknik adam, son oynadıkları maçta aldıkları yenilginin ardından, Ukrayna basınının hedefi olmaktan kurtulamadı.

'GEREKSİZ RİSK'

Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Legia Varşova'ya 2-1 mağlup olurken Arda Turan'ın kadro tercihi eleştirildi.

Sahaya geniş rotasyonla çıkan Arda Turan, mağlubiyetin ana kahramanı ilan edildi. Ukrayna basını ve futbol otoriteleri genç çalıştırıcının hamlesini "Gereksiz risk" olarak değerlendirildi.

Ukrayna futbolunun efsane teknik direktörlerinden Myron Markevych ise, Football24'e yaptığı açıklamada "Maç boyunca tek bir gol pozisyonu bile yaratamamak korkunçtu. Son 15 dakikada sahada tamamen akıl almaz bir şey yaşandı. Kimse sorumluluk almıyor, kimse mücadele etmiyor. Herkes sadece oynuyormuş gibi yapıyor. Turan'ın niyetini anlamıyorum. Kalede neden Dmytro Riznyk oynamadı? Eminim Dmytro o iki golü yemezdi." diyerek ağır eleştirilerde bulundu.

'BEKLENTİLERİN ALTINDA'

Ukrayna medyası, Shakhtar'ın son haftalardaki performansını "Beklentilerin çok altında" olarak yorumladı. Arda Turan'ın taktiksel denemeleri için 'tutmadı' yorumunda bulunan Ukrayna basını Türk teknik adamın tercihlerini eleştirdi.