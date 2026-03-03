UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ülkedeki savaş nedeniyle ev sahibi olduğu maçları Polonya'da oynuyor. Ancak Shakhtar'ın teknik direktörü Arda Turan, son 16 turunda eşleştikleri Polonya temsilcisi Lech Poznan ile Polonya'da ev sahibi konumunda oynamak yerine Türkiye'de, Göztepe'nin stadında oynamak istediğini belirtmişti.

"ÇOK İSTERİZ, MUTLU OLURUZ"

Turan'ın bu talebi üzerine İzmir ekibinin Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise Gürsel Aksel Stadı'nın kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu belirterek, "Shakhtar Donetsk ve Arda Turan'ı evimizde ağırlamayı çok isteriz, mutlu oluruz" demişti.

UEFA'DAN NET CEVAP

Fakat Arda Turan'ın bu isteği, UEFA nezdinde onaylanmadı. Shakhtar Donetsk'in UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile ev sahibi konumunda oynayacağı maçın Polonya'da oynanacağı açıklandı.

Turan'ın ekibi Lech Poznan ile Polonya deplasmanındaki ilk maçını 12 Mart'ta, 'ev sahibi' sıfatıyla yine Polonya'da oynayacağı maçı ise 19 Mart'ta oynayacak.