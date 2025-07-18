Maç sonrası Shakhtar Donetsk’in kulüp kanalına konuşan teknik direktör Arda Turan, 24 yaşındaki Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina ile yaptığı röportajda göz teması kurmaktan kaçındı.
38 yaşındaki teknik adamın bu mesafeli tutumu, sosyal medyada çok konuşuldu.
Kullanıcılar, Turan’ın bu davranışını eşi Aslıhan Doğan’a bağlayarak, “Aslıhan’dan çekindi”, “Gözü eşinde, gönlü disiplinde” gibi esprili yorumlarda bulundu.
Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan arasında geçmişte “ihanet” iddialarıyla gündeme gelen gerginlikler, çiftin evliliğinde çalkantılı bir dönem yaşanmasına neden olmuştu.
Ancak son dönemde ikilinin ilişkilerinde daha sakin ve dengeli bir süreç yaşadığı biliniyor.